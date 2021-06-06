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Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu (6 Haziran 2021)

Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? 6 Haziran 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. İşte detaylar...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu 6 Haziran 2021

SON DAKİKA | 'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Peki Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte detaylar...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 827 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.

Ağır 1096 hasta oldu, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi.

Test sayısı 55 milyon 455 bin 452'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 287 bin 980, vefat sayısı 48 bin 164 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AŞI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 694 bin 616'ya ulaştı.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 1 milyon 868 bin 938 arttı.

Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti? TÜRKİYE'DE KOVİD-19'DAN KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ?

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT VAKA TABLOLARI

4 HAZİRAN

3 HAZİRAN

2 HAZİRAN

1 HAZİRAN

31 MAYIS

30 MAYIS

29 MAYIS

28 MAYIS

27 MAYIS

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