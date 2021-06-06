07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk müjdeli haberi verdi: Tüm öğretmenler ve eğitim çalışanları...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk müjdeli haberi verdi: Tüm öğretmenler ve eğitim çalışanları...

Milli Eğitim Bakanı , tüm öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının -19 aşı randevularının üzerinden verilmeye başlandığını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk müjdeli haberi verdi: Tüm öğretmenler ve eğitim çalışanları...

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız'dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenlerin aşılamasıyla ilgili olarak "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullanmıştı.

İllerin 22-28 Mayıs'taki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:

"Gümüşhane 162,31, Bilecik 146,76, Kars 118,63, Ankara 115,71, Kütahya 112,71, Bolu 112,13, Eskişehir 110,48, Ağrı 106,83, Erzurum 106,82, Kayseri 101,87, Tokat 101,19, Bitlis 97,15, Zonguldak 96,92, Kocaeli 93,43, Düzce 90,48, İstanbul 89,97, Ordu 88,78, Isparta 84,71, Rize 83,63, Erzincan 83,18, Sivas 79,57, Çankırı 79,51, Ardahan 79,03,

Kırklareli 78,51, Konya 78,35, Bayburt 78,13, Yozgat 77,55, Karaman 75,71, Niğde 74,57, Hakkari 74,51, Afyon 73,69, Malatya 73,43,Çorum 73,38, Trabzon 72,92, Balıkesir 72,89, Denizli 70,32, Sakarya 69,15, Kırşehir 67,89, Kırıkkale 67,81, Uşak 65,24, Bursa 64,86, Bartın 64,83, Diyarbakır 64,59, Giresun 64,41, Burdur 62,9, Batman 61,91, Çanakkale 60,38,

Bingöl 59,62, Karabük 59,11, Amasya 59,02, Tekirdağ 58,92, Kastamonu 57,12, Siirt 56,79, Nevşehir 56,40, Samsun 55,60, Manisa 55,08, Gaziantep 51,31, Van 50,81, Muş 48,65, İzmir 47,74, Mardin 46,92, Elazığ 45,75, Artvin 45,43,

Şanlıurfa 45,38, Aksaray 43,97, Yalova 42,38, Muğla 41,47, Iğdır 40,24, Sinop 39,27, Kilis 39,22, Tunceli 35,95, Antalya 32,53, Kahramanmaraş 30,99, Edirne 29,43, Adıyaman 25,77, Şırnak 24,55, Mersin 21,73, Aydın 21,09, Osmaniye 13,31, Adana 12,84, Hatay 12,47.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA