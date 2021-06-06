Koronavirüsü yenen minik Toprak’ı Miyofasiyal Ağrı Sendromu hayattan kopardı! Uzman isim uyardı

Batman'da meydana gelen acı olayda doktor çift Gülsüm Kahveci Kılınç ve Şenol Kılınç'ın sekiz yaşındaki çocukları Toprak Kılınç, geçirdiği koronavirüs sonrası Miyofasiyal Ağrı Sendromu sebebiyle hayatını kaybetti. Covid-19'a yakalanan sekiz yaşındaki Toprak Kılınç, gördüğü tedavinin ardından hastalığı yendi ancak dört hafta sonra Miyofasiyal Ağrı Sendromu (MAS) olduğu anlaşıldı.

Tekrar tedavi gören Toprak Kılınç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Koronavirüsü yenmesine rağmen MAS sebebiyle hayata gözlerini yuman Toprak Kılınç, memleketi Samsun'da toprağa verilecek. Toprak Kılınç'ın Miyofasiyal Ağrı Sendromu sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardından MAS belirtileri ve tedavisi merak konusu oldu.