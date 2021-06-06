Koronavirüsü yenen minik Toprak’ı Miyofasiyal Ağrı Sendromu hayattan kopardı! Uzman isim uyardı
Koronavirüsü yendikten sonra Miyofasiyal Ağrı Sendromu teşhisi konan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sekiz yaşındaki Toprak Kılınç, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. MAS belirtileri, riskli kişiler ve nasıl ortaya çıktığıyla ilgili Prof.Dr. Vefik Arıca, "Miyofasiyal Ağrı Sendromu'nda ağrılar o kadar şiddetli ve dayanılmazdır ki muayene yapmak bile çok zordur." ifadelerini kullandı.
Batman'da meydana gelen acı olayda doktor çift Gülsüm Kahveci Kılınç ve Şenol Kılınç'ın sekiz yaşındaki çocukları Toprak Kılınç, geçirdiği koronavirüs sonrası Miyofasiyal Ağrı Sendromu sebebiyle hayatını kaybetti. Covid-19'a yakalanan sekiz yaşındaki Toprak Kılınç, gördüğü tedavinin ardından hastalığı yendi ancak dört hafta sonra Miyofasiyal Ağrı Sendromu (MAS) olduğu anlaşıldı.
Tekrar tedavi gören Toprak Kılınç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Koronavirüsü yenmesine rağmen MAS sebebiyle hayata gözlerini yuman Toprak Kılınç, memleketi Samsun'da toprağa verilecek. Toprak Kılınç'ın Miyofasiyal Ağrı Sendromu sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardından MAS belirtileri ve tedavisi merak konusu oldu.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Vefik Arıca, "Miyofasiyal Ağrı Sendromu'nda ağrılar bazen o kadar şiddetli olur ki çocuğun veya erişkinin muayenesi bile güçlükle olur. Hastalar genellikle 'Her yerim ağrıyor' şikayetiyle hastaneye başvuruyor." dedi.
Miyofasiyal Ağrı Sendromu'un genellikle şiddetli ağrı şeklinde ortaya çıktığını vurgulayan Prof.Dr. Vefik Arıca, MAS belirtilerini şöyle sıraladı;
MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU (MAS) BELİRTİLERİ NELERDİR?
- Nefes alırken göğüste batma hissi
- Sırttan kola yayılan ağrı veya uyuşukluk
- Kol ve bacak bölgesinde şiddetli ağrı
- Uykusuzluk (Hastalar genellikle kendisini yorgun, halsiz ve uykulu hisseder)
- İştahsızlık
- Ellerin ve kolların çok çabuk yorulması
- Ağrı kesici ilaçlara rağmen geçemeyen ağrılar
- Bir veya birçok kas grubunda ağrı
- Kaslarda Spazm, kasılma, uyuşma ve karıncalanma olabilir
- Kas ağrısına eşlik eden yüksek ateş
- Ağrılar genellikle sızı şeklindedir. Sanki bıçak saplanmış gibi keskin ağrılar saptanabiliyor.
- Mide bulantısı
"Bu ağrılar ve şikayetler kuvvetli ağrı kesicilerle rahatlatılabiliyor. Ağrının giderilmesi için fizik tedavi, kuru iğne tedavisi gibi birçok tedavi seçeneği bulunuyor." diyen Prof.Dr. Vefik Arıca, sözlerine şöyle devam etti; "Koronavirüse yakalanan çocuk ve erişkinlerde 3-6 hafta sonrasında vücudun belirli bölgelerinde ortaya çıkan kas ağrıları, buna eşlik eden yorgunluk, halsizlik şikayetleri varsa Miyofasiyal Ağrı Sendromu'ndan şüphelenilmelidir. Miyofasiyal Ağrı Sendromu tedavisi mümkün olan bir hastalıktır ancak geç kalındığında tedavisi zorlaşabiliyor."
AĞRI KESİCİYE RAĞMEN GEÇMEYEN AĞRINIZ VARSA...
Prof.Dr. Vefik Arıca, "Özellikle enfeksiyon sonrası ortaya çıkan MAS, ayrı bir dikkat gerektirir. Çocuk hastalar bu anlamda şikayetlerini tam anlatamadığı için gözden kaçabiliyor. Eğer koronavirüs geçiren bir çocuk yaklaşık bir ay sonrasına kadar 'Ellerim, kollarım, boynum veya sırtım ağrıyor. Gece ağrıdan uyuyamıyorum." diyorsa ve bu ağrılar kullanılan ağrı kesicilere rağmen geçmiyorsa büyük ihtimalle Miyofasiyal Ağrı Sendromu'dur. Bir an önce tedaviye başlamak ve oluşabilecek risklerin önüne geçmek gerekir. Erken teşhisin Miyofasiyal Ağrı Sendromu'nda hayat kurtardığını unutmamak gerekiyor." dedi.
KORONAVİRÜS GEÇİREN KİŞİLERDE 3-4 HAFTA SONRA ORTAYA ÇIKIYOR
Prof.Dr. Vefik Arıca, "Miyofasiyal Ağrı Sendromu eklem dışı romatizma olarak bilinir" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü; "MAS, bölgesel veya birkaç noktada saptanan tetik noktalarına dokunmayla ortaya çıkan ağrı şeklindedir. Çok sık rastlanan bir hastalık olmamasına rağmen koronavirüs geçiren hastalarda 3-4 hafta sonrasında ortaya çıkabiliyor. MAS genellikle boyun, sırt, bel, kalça, omuz, kollar ve bacaklarda görülüyor. MAS genellikle siyatik ağrılarla karıştırılıyor bu nedenle de çocuk vakalarda atlanabiliyor."
KİMLER MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU'NA KARŞI RİSK ALTINDA?
Koronavirüs geçirmiş kişilerin yorgunluk, halsizlik, kas ağrıları gibi şikayetleri hafife almaması gerektiğini vurgulayan Prof.Dr. Vefik Arıca, Miyofasiyal Ağrı Sendromu nedenlerini şöyle sıraladı;
-Koronavirüs geçirmiş kişiler
-Yorgun ve stresli bir dönemden geçenler
- Genetik yatkınlığı olanlar
- B1, B6, B12 vitamin eksikliği bulunanlar
- Folik Asit, Demir, Kalsiyum eksikliği yaşayanlar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den onlarca yeni işçi alımı müjdesi! Deneyimsiz acil personel alımı yapılacak! Depocu, kasiyer, reyon elemanı...
- meb.gov.tr: LGS 2021 soruları ve cevapları burada! Sözel ve sayısal LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı tam liste
- Deniz salyası nedir? Denizde müsilaj neden olur? Deniz salyası nasıl geçer, çözümü var mı?
- LGS lise taban puanları açıklandı mı? 2021 MEB lise taban puanlar ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? Son durum...
- LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 MEB sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç lira?
- MEB duyurdu! Bu hafta karneler alınacak mı? Karneler ne zaman verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak?
- Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 7 Haziran nakdi ücret desteği yattı mı? Ödeme takvimi...
- Hızla yayılıyor! Türkiye'de de görüldü! MIS-C sendromu nedir? MIS-C hastalığı belirtileri neler?
- BİM'den yaz kampanyası! 8 Haziran 2021 Salı BİM Aktüel ürünler kataloğuna indirim furyası! İşte güncel liste...
- Emekliler çifte bayram yaşayacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar? 2021 2. bayram ikramiyesi...
- Dolarda son dakika hareketliliği! 7 Haziran dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kuru
- Son dakika: LGS soruları ve cevapları sorgulama: 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi