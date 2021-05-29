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Sağlık Bakanlığı 29 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

29 Mayıs 2021'e ait ve vefat tablosunu duyurdu. ’nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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Sağlık Bakanlığı 29 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

covid19.saglik.gov.tr'den 'nin Covid-19 , vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 28 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı. 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 29 Mayıs 2021 tarihinde Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu?

29 Mayıs günü koronavirüs tablosu açıklandı |137 kişi vefat etti 7 bin 656 yeni vaka var 29 MAYIS GÜNÜ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI |137 KİŞİ VEFAT ETTİ 7 BİN 656 YENİ VAKA VAR

İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 613 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1391 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 94 bin 279'a yükseldi.

28 MAYIS

27 MAYIS

26 MAYIS

25 MAYIS

24 MAYIS

23 MAYIS

22 MAYIS

21 MAYIS

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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