Türkiye aşılamada 10. sırada! İşte merakla beklenen liste
Nüfusunun önemli bir kısmını aşılayarak toplumsal bağışıklık kazanan bazı ülkelerde normalleşme başladı. Maske ve mesafe kuralının kalktığı bu ülkelerde hayat eski akışına doğru gidiyor. Son açıklanan aşılama rakamları da, normal hayata geçişin sağlayıcısı oldu. Şimdiye kadar dünya genelinde 1 milyar 840 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Türkiye, 28 milyon 750 binden fazla doz Covid-19 aşısı uygularken en fazla aşı yapılan 10’uncu ülke oldu.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 602 milyon 990 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken Çin'i 292 milyon 100 bin ile ABD, 203 milyon 170 bin ile Hindistan, 66 milyon 430 bin ile Brezilya, 63 milyon 350 bin ile İngiltere, 49 milyon 260 bin ile Almanya, 34 milyon 940 bin ile Fransa, 33 milyon 560 bin ile İtalya, 29 milyon 240 bin ile Meksika, 28 milyon 750 bin ile Türkiye, 28 milyon 110 bin ile Rusya, 26 milyon 130 bin ile İspanya, 25 milyon 780 bin ile Endonezya ve 22 milyon 810 bin ile Kanada izledi.
Dünya genelinde Covid-19'a karşı bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 1 milyar 840 milyonu aştı.
Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 136,74 oldu.
Bu ülkeyi 127,86 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 125,16 ile San Marino, 122,21 ile İsrail, 114,4 ile Malta, 98,24 ile Bahreyn, 95,32 ile Şili, 93,32 ile İngiltere, 90,22 ile Moğolistan 89,64 ile Macaristan, 87,45 ile Maldivler, 87,34 ile ABD, 85,93 ile Katar, 79 ile Uruguay ve 76,52 ile Monako takip etti.
TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 10'UNCU ÜLKE
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 28 milyon 750 binden fazla doz Covid-19 aşısı yapıldı.
Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 34,07 oldu. 16 milyon 465 bin 344 kişiye ilk doz, 12 milyon 284 bin 656 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.
Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Covid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.
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