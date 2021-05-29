Türkiye aşılamada 10. sırada! İşte merakla beklenen liste

Bu ülkeyi 127,86 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 125,16 ile San Marino, 122,21 ile İsrail, 114,4 ile Malta, 98,24 ile Bahreyn, 95,32 ile Şili, 93,32 ile İngiltere, 90,22 ile Moğolistan 89,64 ile Macaristan, 87,45 ile Maldivler, 87,34 ile ABD, 85,93 ile Katar, 79 ile Uruguay ve 76,52 ile Monako takip etti.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 10'UNCU ÜLKE



Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 28 milyon 750 binden fazla doz Covid-19 aşısı yapıldı.