29 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 29 Mayıs günü koronavirüs tablosu açıklandı |137 kişi vefat etti 7 bin 656 yeni vaka var

29 Mayıs günü koronavirüs tablosu açıklandı |137 kişi vefat etti 7 bin 656 yeni vaka var

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.05.2021 19:40
Güncelleme:29.05.2021 19:41
Sağlık Bakanlığı günün verilerini açıkladı. 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü açıklanan 24 saatlik verilere göre; 605'i semptomatik olmak üzere 7 bin 656 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 235 bin 891'e yükseldi. Vefat sayısı 137 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 11 bin 180 oldu.

SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 605'i semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 656 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 137 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 271'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 235 bin 978'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 11 bin 180 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 94 bin 279'a yükseldi. Toplam test sayısı 53 milyon 700 bin 891'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 391 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

29 Mayıs günü koronavirüs tablosu açıklandı |137 kişi vefat etti 7 bin 656 yeni vaka var
29 Mayıs günü koronavirüs tablosu açıklandı |137 kişi vefat etti 7 bin 656 yeni vaka var
5 katlı kumaş fabrikasında korkutan yangın!
5 katlı kumaş fabrikasında korkutan yangın!
Meteoroloji duyurdu! İşte en güncel tahminler
Meteoroloji duyurdu! İşte en güncel tahminler
Ünlü oyuncu aracıyla kaza yaptı!
Ünlü oyuncu aracıyla kaza yaptı!
TEM'de 2 yolcu otobüsü çarpıştı!
TEM'de 2 yolcu otobüsü çarpıştı!
Vahşice katlettikten sonra bakın ne yaptı!
Vahşice katlettikten sonra bakın ne yaptı!
Diyanet'ten flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Kul hakkıdır
Diyanet'ten flaş koronavirüs aşısı açıklaması: "Kul hakkıdır"
Sultangazi'de korkutan yıkım!
Sultangazi'de korkutan yıkım!
MİT'ten PKK'ya darbe: Listeye bir çizik daha!
MİT'ten PKK'ya darbe: Listeye bir çizik daha!
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını!
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını!
Muğla Milas'ta orman yangını! 6 helikopterle müdahale
Muğla Milas'ta orman yangını! 6 helikopterle müdahale
Yerli aşının hazır olması için bilim insanları seferber!
Yerli aşının hazır olması için bilim insanları seferber!
Daha Fazla Video Göster