Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başlattığı aşılama kampanyasına ilk destek Karadeniz'den

Bunun üzerine Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, paylaşımında, hedeflerinin en kısa sürede aşılamaları gerçekleştirmek olduğuna işaret etti.

Yıldırım, "Edirne olarak Sağlık Bakanımızın mesajını aldık. Eski normallere dönebilmek için biz de kolları sıvadık. Hedefimiz vaka sayılarının azaldığı Edirne'mizde Bakanlığımızca belirlenen yaş ve risk gruplarını en kısa zamanda aşılamak." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Çanakkale siz de hazır mısınız?" diyerek Çanakkale İl Sağlık Müdürü Ali Taşçı'yı kampanyaya katılmaya davet etti.