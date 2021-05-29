Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başlattığı aşılama kampanyasına ilk destek Karadeniz'den
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla başlattığı kampanyaya ilk destek Ordu ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nden geldi. Samsun'un ardından kampanaya destek tüm Türkiye'ye yayıldı. Samsun'dan çıkan destek daha sonra Kayseri, İzmir, Balıkesir, Bursa İl Sağlık Müdürleri ile devam etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz." mesajıyla başlattığı kampanyaya il sağlık müdürleri de paylaşımlarıyla destek veriyor.
Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için televizyonlarda gösterilmek üzere "Kolları sıvıyoruz." sloganıyla kamu spotları hazırlandı.
Bakan Koca, Twitter'dan kampanya için hazırlanan kamu spotunu, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz." mesajıyla paylaştı.
Bunun ardından il sağlık müdürleri de sosyal medya hesaplarından, aşılamanın önemini vurguladıkları mesajlarını paylaşıp kampanyaya destek verdi.
İl sağlık müdürleri, yaptıkları paylaşımlarda mevkidaşlarına da çağrıda bulundu.
İLK DESTEK KARADENİZ'DEN
Türkiye'de ilk destek ise Karadeniz'den geldi. Ordu'nun ardından Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç da kampanyaya destek verdi. Müdür Oruç sosyal medyada videolu olarak paylaştığı mesajda, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın mesajını Samsun olarak aldık ve yeniden normalleşmesi için kollarımızı sıvadık. Aşı çalışmalarına hız verdik" dedi.
SAĞLIK MÜDÜRLERİ DE "KOLLARI SIVADI"
Kampanyaya katılan Balıkesir İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, paylaşımında, normalleşmeye dönebilmek amacıyla "kolları sıvadıkları" mesajını verdi. Keskin, mesajında "Edirne siz de kolları sıvadınız mı?" diye sordu.
Bunun üzerine Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, paylaşımında, hedeflerinin en kısa sürede aşılamaları gerçekleştirmek olduğuna işaret etti.
Yıldırım, "Edirne olarak Sağlık Bakanımızın mesajını aldık. Eski normallere dönebilmek için biz de kolları sıvadık. Hedefimiz vaka sayılarının azaldığı Edirne'mizde Bakanlığımızca belirlenen yaş ve risk gruplarını en kısa zamanda aşılamak." ifadelerini kullandı.
Yıldırım, "Çanakkale siz de hazır mısınız?" diyerek Çanakkale İl Sağlık Müdürü Ali Taşçı'yı kampanyaya katılmaya davet etti.
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