17 Mayıs 2021, Pazartesi
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Sağlık Bakanlığı duyurdu! "1. ve 2. doz Kovid-19 aşısı..." (SON DAKİKA HABERİ)

Son dakika haberi... Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641'e ulaştı.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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Sağlık Bakanlığı duyurdu! 1. ve 2. doz Kovid-19 aşısı... SON DAKİKA HABERİ

Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığınca, son 24 saatte Kovid-19'la mücadele kapsamında 431 bin 483 doz aşı yapıldı.

TÜRKİYE'DE 10 BİN 174 KİŞİNİN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 223 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

17 Mayıs 2021'e ait Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı. 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 923 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 326 olarak kayda geçti, 13 bin 864 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi.

Test sayısı 51 milyon 76 bin 732'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 127 bin 548, vefat sayısı 44 bin 983 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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17 Mayıs Kovid-19 vaka ve vefat tablosu 17 MAYIS KOVİD-19 VAKA VE VEFAT TABLOSU

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