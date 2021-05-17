Türkiye'de bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı? Sağlık Bakanlığı 17 Mayıs Pazartesi Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin Kovid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 17 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı.

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.



Ağır hasta sayısı 2 bin 326 oldu, 13 bin 864 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi.

16 MAYIS 2021