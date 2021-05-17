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Türkiye'de bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı? Sağlık Bakanlığı 17 Mayıs Pazartesi Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı

Son dakika haberi... 17 Mayıs 2021 Pazartesi günlük vaka ve vefat tablosunu yayınladı. covid19.saglik.gov.tr web adresinden açıklanan verilere göre bugün 'de kaç kişi koronavirüse yakalandı? ? İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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Türkiye'de bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı? Sağlık Bakanlığı 17 Mayıs Pazartesi Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı

covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin Kovid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 17 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı.

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 326 oldu, 13 bin 864 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi.

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