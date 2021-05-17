Türkiye'de bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı? Sağlık Bakanlığı 17 Mayıs Pazartesi Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 17 Mayıs 2021 Pazartesi günlük vaka ve vefat tablosunu yayınladı. covid19.saglik.gov.tr web adresinden açıklanan verilere göre bugün Türkiye'de kaç kişi koronavirüse yakalandı? Koronavirüste toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte haberin detayları...
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin Kovid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 17 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı.
Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 326 oldu, 13 bin 864 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi.
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