Rusya'da 4. Covid-19 aşısı Sputnik Light'ın satış fiyatı belirlendi

Öte yandan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, Sputnik Light'ın Covid-19'a karşı yüzde 79,4 etkili olduğu ve aşının birçok çift doz olarak uygulanan aşıdan daha etkili olduğu ifade edilmişti.

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