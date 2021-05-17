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Son dakika: DSÖ'den Filistin için korkutan açıklama

Dünya Sağlık Örgütü () Genel Direktörü , ’deki sağlık durumunun endişe verici olduğunu açıkladı. İşte DSÖ'den Filistin'deki son durumu gözler önüne seren haberi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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Son dakika: DSÖ'den Filistin için korkutan açıklama

Genel Direktörü düzenlediği basın toplantısında, 'deki sağlık durumunun endişe verici olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres işgal altındaki Filistin topraklarındaki ve İsrail'deki durumun kontrol edilemez bir güvenliği ve insani krizi açığa çıkarabileceği konusunda uyardı. Sağlık durumu da son derece endişe vericidir. Son zamanlarda tırmanan çatışmalarda sağlık çalışanları ve sağlık tesislerini içeren düzinelerce olay meydana geldi" dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ VE TESİSLERİNİN KORUNMASI HER KOŞULDA BİR ZORUNLULUKTUR"

Covid-19 testi ve aşılamanın ciddi şekilde etkilendiğini bildiren Ghebreyesus, "Bu, bir bütün olarak dünya için sağlık riskleri meydana getirir. Sağlık çalışanlarının ve sağlık tesislerinin korunması her koşulda bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

DÜNYA LİDERLERİNE ÇAĞRI

Uluslararası insancıl hukuk normlarına tam olarak saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Ghebreyesus, "Özellikle sağlık çalışanları ve altyapı her zaman korunmalıdır. Bütün bu konular için liderlere çağrıda bulunuyorum" dedi.


SAĞLIK ALTYAPISINI HEDEF ALDI

Israil saldırılarında iki doktorun hayatını kaybettiğini belirten Gazze'deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, "İsrail savaş uçakları, sağlık merkezlerini, ambulansları, yetimhaneleri, ibadet alanlarını ve yaralıların tedavisini engellemek amacıyla hastane yollarını hedef aldı" diyerek sağlık altyapısının zarar gördüğünü belirtmişti.


, İsrail'in 'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 200'e, yaralıların sayısının ise bin 305'e yükseldiğini açıklamıştı.

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