Son dakika: DSÖ'den Filistin için korkutan açıklama

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ VE TESİSLERİNİN KORUNMASI HER KOŞULDA BİR ZORUNLULUKTUR"



Covid-19 testi ve aşılamanın ciddi şekilde etkilendiğini bildiren Ghebreyesus, "Bu, bir bütün olarak dünya için sağlık riskleri meydana getirir. Sağlık çalışanlarının ve sağlık tesislerinin korunması her koşulda bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.