Bilim insanlarından korkutan koronavirüs araştırması: Daha ciddi semptomlara neden oluyor

6 Mayıs'a kadar olan 3 aylık dönemde Japonya'da Covid-19 testi pozitif çıkan 207 binden fazla kişinin verilerini mercek altına alan uzmanlar, PCR testi veya genom analizi yoluyla bunların 15 binden fazlasının N501Y mutasyonu taşıyan varyantlarla enfekte olduğu doğruladı. Söz konusu mutasyonu taşıyan korona virüs varyantları ile enfekte olmuş hastaların durumunu analiz eden bilim insanları, şahısların 475'inin şiddetli zatürree veya çoklu organ yetmezliği dahil olmak üzere ciddi semptomlar geliştirdiğini tespit etti.