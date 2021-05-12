SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Aşı programında yeni kademeye geçiliyor

Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yeni bir kademeye geçildiğini belirterek, yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmaya başlayacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim."