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Ramazan sonrası nasıl beslenmeliyiz? Uzman isim A Haber'de anlattı

ayının bitmesiyle artık normal beslenme düzenine geçilecek.  da bu konuda uyarılarda bulundu. Bakanlık, 1 ay boyunca dinlenen midelerin bir anda yüklenerek yorulmamısını, kahvaltılarda ağır yiyeceklerden uzak durulmasını tavsiye etti. Şekerli gıdaların ise gün içinde ara öğünlere bölünerek alınması istendi. Peki Ramazan sonrası nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen Belmen Aslan canlı yayınında anlattı. İşte mide dostu tavsiyeler...

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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Ramazan sonrası nasıl beslenmeliyiz? Uzman isim A Haber'de anlattı

11 ayın sultanı ayının bitmesiyle artık normal beslenme düzenine geçilecek. da bu konuda uyarılarda bulundu. Bakanlık, 1 ay boyunca dinlenen midelerin bir anda yüklenerek yorulmamısını, kahvaltılarda ağır yiyeceklerden uzak durulmasını tavsiye etti. Şekerli gıdaların ise gün içinde ara öğünlere bölünerek alınması istendi.

Peki Ramazan sonrası nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen Belmen Aslan canlı yayınında anlattı. İşte mide dostu tavsiyeler...

BUNLARA DİKKAT!

Belmen, "Özellikle Ramazan boyunca sindirim sistemimizi zorladık. Uzun saatler açlıklar, gece yemek yemeleri zaten ciddi anlamda dezavantajdı. Bu süreçte eski beslenme düzeninize çok fazla vakit kaybetmeden geri dönmek gerekiyor. Öğün sayılarının bir anda artmaması, öğün içeriklerinin bir anda çok ağırlaşmaması önemli." dedi.

NE YAPMALI?

-Hafif bir kahvaltı bol yeşillik şart. Kahvaltıda kızartma ve kavurma yenilmemeli. , , gibi gıdalar tüketilmeli. Besinler iyi çiğnenmeli yavaş tüketilmeli.

Ramazan sonrası nasıl beslenmeliyiz? RAMAZAN SONRASI NASIL BESLENMELİYİZ?

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