Ramazan sonrası nasıl beslenmeliyiz? Uzman isim A Haber'de anlattı
Ramazan ayının bitmesiyle artık normal beslenme düzenine geçilecek. Sağlık Bakanlığı da bu konuda uyarılarda bulundu. Bakanlık, 1 ay boyunca dinlenen midelerin bir anda yüklenerek yorulmamısını, kahvaltılarda ağır yiyeceklerden uzak durulmasını tavsiye etti. Şekerli gıdaların ise gün içinde ara öğünlere bölünerek alınması istendi. Peki Ramazan sonrası nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen Belmen Aslan A Haber canlı yayınında anlattı. İşte mide dostu tavsiyeler...
11 ayın sultanı Ramazan ayının bitmesiyle artık normal beslenme düzenine geçilecek. Sağlık Bakanlığı da bu konuda uyarılarda bulundu. Bakanlık, 1 ay boyunca dinlenen midelerin bir anda yüklenerek yorulmamısını, kahvaltılarda ağır yiyeceklerden uzak durulmasını tavsiye etti. Şekerli gıdaların ise gün içinde ara öğünlere bölünerek alınması istendi.
Peki Ramazan sonrası nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen Belmen Aslan A Haber canlı yayınında anlattı. İşte mide dostu tavsiyeler...
BUNLARA DİKKAT!
Belmen, "Özellikle Ramazan boyunca sindirim sistemimizi zorladık. Uzun saatler açlıklar, gece yemek yemeleri zaten ciddi anlamda dezavantajdı. Bu süreçte eski beslenme düzeninize çok fazla vakit kaybetmeden geri dönmek gerekiyor. Öğün sayılarının bir anda artmaması, öğün içeriklerinin bir anda çok ağırlaşmaması önemli." dedi.
NE YAPMALI?
-Hafif bir kahvaltı bol yeşillik şart. Kahvaltıda kızartma ve kavurma yenilmemeli. Sucuk, salam, sosis gibi gıdalar tüketilmeli. Besinler iyi çiğnenmeli yavaş tüketilmeli.
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