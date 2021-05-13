Ramazan sonrası nasıl beslenmeliyiz? Uzman isim A Haber'de anlattı

BUNLARA DİKKAT!

Belmen, "Özellikle Ramazan boyunca sindirim sistemimizi zorladık. Uzun saatler açlıklar, gece yemek yemeleri zaten ciddi anlamda dezavantajdı. Bu süreçte eski beslenme düzeninize çok fazla vakit kaybetmeden geri dönmek gerekiyor. Öğün sayılarının bir anda artmaması, öğün içeriklerinin bir anda çok ağırlaşmaması önemli." dedi.