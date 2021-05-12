SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 12 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu duyurdu
Sağlık Bakanlığı 12 Mayıs 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu duyurdu. Türkiye’nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten (Covid-19) kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden duyurduğu ürkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…
SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin Kovid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 12 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı.
VAKA VE VEFAT TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.
AĞIR HASTA VE İYİLEŞEN SAYISI
Ağır hasta sayısı 2 bin 827 oldu, 35 bin 167 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 801 bin 291'e yükseldi.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
11 MAYIS
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KORONAVİRÜS TABLOLARI
10 MAYIS
9 MAYIS
8 MAYIS
7 MAYIS
6 MAYIS
5 MAYIS
4 MAYIS
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