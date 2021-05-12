12 Mayıs 2021, Çarşamba
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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 12 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu duyurdu

12 Mayıs 2021'e ait (Kovid-19) ve tablosunu duyurdu. ’nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 oldu? Türkiye’de koronavirüsten (Covid-19) kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı'nın web adresinden duyurduğu ürkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 12 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu duyurdu

SON DAKİKA HABERİ | web adresinden 'nin Kovid-19 , , ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 12 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı.

VAKA VE VEFAT TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.

AĞIR HASTA VE İYİLEŞEN SAYISI

Ağır hasta sayısı 2 bin 827 oldu, 35 bin 167 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 801 bin 291'e yükseldi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

11 MAYIS

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KORONAVİRÜS TABLOLARI

10 MAYIS

9 MAYIS

8 MAYIS

7 MAYIS

6 MAYIS

5 MAYIS

4 MAYIS

3 MAYIS

2 MAYIS

1 MAYIS

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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