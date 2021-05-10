SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosu (10 MAYIS 2021)

SON DAKİKA SAĞLIK HABERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr'den Türkiye'nin Covid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 10 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı. 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 10 Mayıs 2021 tarihinde Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu? İşte detaylar...

VAKALARDA İYİLEŞME SÜRÜYOR

Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti.