SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosu (10 MAYIS 2021)
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 10 Mayıs 2021'e ait koronavirüs vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye’nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…
SON DAKİKA SAĞLIK HABERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr'den Türkiye'nin Covid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 10 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı. 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 10 Mayıs 2021 tarihinde Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu? İşte detaylar...
VAKALARDA İYİLEŞME SÜRÜYOR
Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 983 oldu, 26 bin 953 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871'e yükseldi.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
6 MAYIS
5 MAYIS
4 MAYIS
3 MAYIS
2 MAYIS
1 MAYIS
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