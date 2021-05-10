10 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosu (10 MAYIS 2021)

SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosu (10 MAYIS 2021)

haberi... 10 Mayıs 2021'e ait koronavirüs ve tablosunu açıkladı. ’nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 10.05.2021 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021
ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosu 10 MAYIS 2021

SON DAKİKA SAĞLIK HABERİ | covid19.saglik.gov.tr'den 'nin Covid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 10 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı. 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 10 Mayıs 2021 tarihinde Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? , iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu? İşte detaylar...

VAKALARDA İYİLEŞME SÜRÜYOR

Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti.

2 bin 983 oldu, 26 bin 953 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871'e yükseldi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

6 MAYIS

5 MAYIS

4 MAYIS

3 MAYIS

2 MAYIS

1 MAYIS

30 NİSAN

29 NİSAN

28 NİSAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA