Dünya genelinde vaka sayısı 160 milyona yaklaştı! İşte ülkelere göre vaka sayıları! Türkiye kaçıncı sırada?
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 160 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 3 milyon 310 bine geldi. En çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 9 kişi artarak 595.821'e yükseldi. Peki hangi ülkede kaç koronavirüs vakası var? Türkiye dünya genelinde kaçıncı sırada? İşte ülke ülke koronavirüs vaka sayıları...
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 160 milyona yaklaşırken, toplam can kaybı 3 milyon 310 binin üzerine çıktı. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ABD'yi Hindistan ve Brezilya takip ediyor.
ABD'DE SON DURUM
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 239 artarak 595,821'e çıktı. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 21 bin 557 artarak 32 milyon 708 bin 348'e yükseldi.
Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 314 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 688 ve Texas'ta 50 bin 643 olarak kayıtlara geçti.
HANGİ ÜLKEDE KAÇ VAKA VAR?
ABD 33,477,730
HİNDİSTAN 22,842,162
BREZİLYA 15,184,790
FRANSA 5,777,087
TÜRKİYE 5,031,332
RUSYA 4,888,727
İNGİLTERE 4,434,860
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