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Dünya genelinde vaka sayısı 160 milyona yaklaştı! İşte ülkelere göre vaka sayıları! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya genelinde   sayıları 160 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 3 milyon 310 bine geldi. En çok vaka ve ölümün görüldüğü 'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 9 kişi artarak 595.821'e yükseldi. Peki hangi ülkede kaç koronavirüs vakası var?  dünya genelinde kaçıncı sırada? İşte ülke ülke koronavirüs vaka sayıları...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 10.05.2021 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021
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Dünya genelinde vaka sayısı 160 milyona yaklaştı! İşte ülkelere göre vaka sayıları! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya genelinde sayıları 160 milyona yaklaşırken, toplam can kaybı 3 milyon 310 binin üzerine çıktı. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü 'yi ve takip ediyor.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 239 artarak 595,821'e çıktı. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 21 bin 557 artarak 32 milyon 708 bin 348'e yükseldi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 314 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, 'ta 52 bin 688 ve Texas'ta 50 bin 643 olarak kayıtlara geçti.

HANGİ ÜLKEDE KAÇ VAKA VAR?

ABD 33,477,730

HİNDİSTAN 22,842,162

BREZİLYA 15,184,790

FRANSA 5,777,087

TÜRKİYE 5,031,332

RUSYA 4,888,727

İNGİLTERE 4,434,860

İTALYA 4,111,210

İSPANYA 3,567,408

ALMANYA 3,531,581

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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