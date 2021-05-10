Dünya genelinde vaka sayısı 160 milyona yaklaştı! İşte ülkelere göre vaka sayıları! Türkiye kaçıncı sırada?

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 239 artarak 595,821'e çıktı. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 21 bin 557 artarak 32 milyon 708 bin 348'e yükseldi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 314 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 688 ve Texas'ta 50 bin 643 olarak kayıtlara geçti.