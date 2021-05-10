BioNTech'ten aşı açıklaması: Varyantlara karşı değişikliğe gerek yok

Alman biyoteknoloji firması BioNTech şirketinin geliştirdiği koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Bir süredir aşıların Kovid-19 varyantlarına karşı ne derece etkili olabileceği yönünde dile getirilen endişeler üzerine yapılan açıklama tabiri caizse tartışmalara son noktayı koydu.