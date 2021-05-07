İşte dünyadaki vaka sıralaması! Türkiye'de listede! Hangi ülkede kaç koronavirüs vakası bulunuyor?

ABD'DE SON DURUM

ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 47 bin 348 artarak 32 milyon 606 bin 66'ya yükseldi. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 782 artarak 580 bin 68'e çıktı.

California 3 milyon 753 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 909 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 258 bine yakın vakayla Florida izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 154 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 572 ve Texas'ta 50 bin 527 olarak kayıtlara geçti.