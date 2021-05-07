07 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri İşte dünyadaki vaka sıralaması! Türkiye'de listede! Hangi ülkede kaç koronavirüs vakası bulunuyor?

İşte dünyadaki vaka sıralaması! Türkiye'de listede! Hangi ülkede kaç koronavirüs vakası bulunuyor?

genelinde yeni tip (Kovid-19) sayısı 157 milyonu geçti. , 33 milyon 375 bin 546 vaka ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Peki, hangi ülkede kaç vaka var? sıralamada ne durumda? İşte Kovid-19 vakalarında ülkeler sıralaması...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
ABONE OL
İşte dünyadaki vaka sıralaması! Türkiye'de listede! Hangi ülkede kaç koronavirüs vakası bulunuyor?

genelinde koronavirüse karşı verilen mücadele sürerken toplam sayısı 157 milyonu geçti. Toplam can kaybı ise 3,5 milyona yaklaşıyor. 33 milyonu geçen vaka sayısıyla dünyada bu konuda zirvede yer alıyor.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 47 bin 348 artarak 32 milyon 606 bin 66'ya yükseldi. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 782 artarak 580 bin 68'e çıktı.

California 3 milyon 753 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 909 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 258 bine yakın vakayla Florida izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 154 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 572 ve Texas'ta 50 bin 527 olarak kayıtlara geçti.

İŞTE EN ÇOK VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 10 ÜLKE

ABD 33,375,546

HİNDİSTAN 21,640,667

BREZİLYA 15,009,023

FRANSA 5,728,090

TÜRKİYE 4,998,089

RUSYA 4,863,514

İNGİLTERE 4,431,043

İTALYA 4,092,747

İSPANYA 3,567,408

ALMANYA 3,493,757

İşte günün koronavirüs tablosu! İŞTE GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU!

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA