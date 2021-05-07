İşte dünyadaki vaka sıralaması! Türkiye'de listede! Hangi ülkede kaç koronavirüs vakası bulunuyor?
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 157 milyonu geçti. ABD, 33 milyon 375 bin 546 vaka ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Peki, hangi ülkede kaç vaka var? Türkiye sıralamada ne durumda? İşte Kovid-19 vakalarında ülkeler sıralaması...
ABD'DE SON DURUM
ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 47 bin 348 artarak 32 milyon 606 bin 66'ya yükseldi. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 782 artarak 580 bin 68'e çıktı.
California 3 milyon 753 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 909 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 258 bine yakın vakayla Florida izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 154 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 572 ve Texas'ta 50 bin 527 olarak kayıtlara geçti.
İŞTE EN ÇOK VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 10 ÜLKE
ABD 33,375,546
HİNDİSTAN 21,640,667
BREZİLYA 15,009,023
FRANSA 5,728,090
TÜRKİYE 4,998,089
RUSYA 4,863,514
İNGİLTERE 4,431,043
İTALYA 4,092,747
İSPANYA 3,567,408
ALMANYA 3,493,757
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