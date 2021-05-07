Böbrek rahatsızlığı olanlar dikkat! "Bunama hastalığına yakalanma ihtimaliniz dört kat daha fazla"

TEDAVİSİ BULUNMUYOR

Araştırma ekibinden Dr. Hong Xu, böbrek fonksiyonundaki hafif bir azalmanın bile kardiyovasküler hastalık ve enfeksiyon riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu ifade etti. Demansın tedavisinin bulunmadığına dikkati çeken Xu, bu hastalığın risk faktörlerini belirlemenin demansla mücadelede önemli olduğunu kaydetti.