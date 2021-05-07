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Böbrek rahatsızlığı olanlar dikkat! "Bunama hastalığına yakalanma ihtimaliniz dört kat daha fazla"

İsveçli bilim insanları tarafından yapılan açıklamada böbrek rahatsızlıklarının halk arasında olarak bilinen "demans" hastalığına neden olduğu belirtildi. Demansın tedavisinin bulunmadığı belirtilirken, böbreklerinde sorun olan kişilerin bu hastalığa 4 kat daha fazla yakalandığı ifade edildi.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 07.05.2021
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Böbrek rahatsızlığı olanlar dikkat! Bunama hastalığına yakalanma ihtimaliniz dört kat daha fazla

Böbrek rahatsızlıklarının halk arasında "" olarak tanımlanan "demans" hastalığını artırabildiği tespit edildi.

DEMANS RİSKİNİ ARTIRIYOR

İsveçli bilim insanları, böbrek rahatsızlıklarının "demans"a etkisini araştırmak için 'deki 330 bin kişinin sağlık verilerini 5 yıla varan süreyle inceledi. Araştırmada, böbreklerin kanı filtreleme yeteneklerini kademeli olarak kaybetmesinin "demans" riskini artırabildiği görüldü.

4 KAT FAZLA RİSKLİ

Normal böbrek fonksiyonlarına sahip olanların dakikada 90 ila 104 mili litre filtreleme yaptığına işaret edilen araştırmada, böbreklerinin filtrelemesi 30 mili litreye düşenlerin demansa yakalanma riskinin 4 kat daha fazla olduğu ortaya kondu.

TEDAVİSİ BULUNMUYOR

Araştırma ekibinden Dr. Hong Xu, böbrek fonksiyonundaki hafif bir azalmanın bile kardiyovasküler hastalık ve enfeksiyon riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu ifade etti. Demansın tedavisinin bulunmadığına dikkati çeken Xu, bu hastalığın risk faktörlerini belirlemenin demansla mücadelede önemli olduğunu kaydetti.

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