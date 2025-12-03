Üsküdar'da İETT otobüsü börekçi dükkanına girdi: 4 yaralı
İstanbul Üsküdar’da bir İETT otobüsü kontrolden çıkarak bir börekçiye girdi. Kazada 4 kişi yaralanırken vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son dönemde artan İETT kazalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Üsküdar'da bir İETT otobüsü kontrolden çıkarak bir börekçiye girdi. Kazada iş yerinde bulunan 4 kişi yaralandı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, saat 11.20 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; otomobil ile çarpışan İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 5 katlı binanın girişindeki börekçiye girdi.
BÖREKÇİDE MÜŞTERİLER VARDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan otobüs şoförü ve 3 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürdü. Kaza sırasında börekçide müşterilerin olduğu öğrenilirken ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.