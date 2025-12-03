Üsküdar'da İETT otobüsü börekçi dükkanına girdi: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 03.12.2025 11:32

Son dönemde artan İETT kazalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Üsküdar'da bir İETT otobüsü kontrolden çıkarak bir börekçiye girdi. Kazada iş yerinde bulunan 4 kişi yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, saat 11.20 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; otomobil ile çarpışan İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 5 katlı binanın girişindeki börekçiye girdi.