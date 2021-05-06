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Sağlık Bakanlığı 6 Mayıs 2021 korona virüs vaka ve vefat tablosu (SON DAKİKA SAĞLIK HABERİ)

... Türkiye'de tam kapanmanın 7. gününde 6 Mayıs 2021 tarihine ait 24 saatlik (Kovid-19) vaka ve tablosunu açıkladı. İşte Sağlık Bakanlığı'nın web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 hasta tablosu...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Sağlık Bakanlığı 6 Mayıs 2021 korona virüs vaka ve vefat tablosu SON DAKİKA SAĞLIK HABERİ

covid19.saglik.gov.tr'den Türkiye'nin Covid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 6 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı. İşte Türkiye'nin Covid-19 hasta tablosu...

İŞTE GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

VAKALAR DÜŞÜYOR

46 gün sonra Türkiye'de vaka sayılarında önemli bir düşüş yaşandı. Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 378 oldu, 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.

Test sayısı yükseldi! Yeni vaka sayısı azaldı TEST SAYISI YÜKSELDİ! YENİ VAKA SAYISI AZALDI

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI

5 MAYIS

4 MAYIS

3 MAYIS

2 MAYIS

1 MAYIS

30 NİSAN

29 NİSAN

28 NİSAN

27 NİSAN

26 NİSAN

25 NİSAN

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