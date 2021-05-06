Sağlık Bakanlığı 6 Mayıs 2021 korona virüs vaka ve vefat tablosu (SON DAKİKA SAĞLIK HABERİ)
Son dakika sağlık haberi... Türkiye'de tam kapanmanın 7. gününde Sağlık Bakanlığı 6 Mayıs 2021 tarihine ait 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 hasta tablosu...
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr'den Türkiye'nin Covid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 6 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı. İşte Türkiye'nin Covid-19 hasta tablosu...
İŞTE GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
VAKALAR DÜŞÜYOR
46 gün sonra Türkiye'de vaka sayılarında önemli bir düşüş yaşandı. Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 378 oldu, 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.
GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI
5 MAYIS
4 MAYIS
3 MAYIS
2 MAYIS
1 MAYIS
30 NİSAN
29 NİSAN
28 NİSAN
27 NİSAN
26 NİSAN
25 NİSAN
24 NİSAN
23 NİSAN
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