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Hindistan’da tepki çeken dini tören! Yüzlerce kadın Covid-19’u hiçe saydı

’ın eyaletinde bulunan bölgesinde yüzlerce kadın dini tören için sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayarak yürüyüş gerçekleştirdi. Hindistan'dan gelen bu görüntüler büyük tepki çekti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Hindistan’da tepki çeken dini tören! Yüzlerce kadın Covid-19’u hiçe saydı

'da salgını nedeni ile vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ederken, hayatını kaybedenler parklarda ve boş arazilerde yakılıyor.

Ülkedeki oksijen krizi nedeni ile ise birçok hastanın tedavisine devam edilemezken, birçok hastanede boş yatak bulunamıyor. Hindistan'ın eyaletinde bulunan bölgesinde yer alan ve Başbakan 'nin de memleketi olan Navapura köyünde yüzlerce kadın Covid-19'u hiçe saydı.

Kadınlar başlarında taşıdıkları su dolu tencereler ile 'na maskesiz ve sosyal mesafesiz şekilde yürüyüş gerçekleştirdi. Kadınların tapınakta dua etmenin Covid-19'dan kurtulmaya yardımcı olacağına inandıkları için bu yürüyüşü düzenledikleri ifade edildi. Yürüyüşe ait görüntüleri sosyal medyada yayılması ise öfkeye neden oldu.

Polis Şefi Virendra Yadav olaya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın duyulmasının ardından bölgeye polis ekipleri gönderildiğini, ekiplerin kadınlara evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulunduğunu ifade etti. Yadav ayrıca, olayla ilgili 23 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Görüntülerin ardından Gujarat eyaletinde, 12 Mayıs'a kadar karantina tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 21 milyon 64 bin 862'ye, toplam can kaybı ise 230 bin 10'a ulaştı. Ülkede günlük vaka sayısı son günlerde 300 bin üzerinde, günlük can kaybı ise 3 binin üzerinde seyrediyor.

Yüzlerce kadın Covid-19’u hiçe saydı YÜZLERCE KADIN COVİD-19'U HİÇE SAYDI

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