Hindistan'da koronavirüs kabusu! Annelerine kalp masajını kendileri yaptı

Son 24 saatte 3 bin 780 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 226 bin 118 çıktı. Bu, salgının başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı oldu. Ülkede halen 3 milyon 487 bin 229 hastanın tedavisi sürüyor.