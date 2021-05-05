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Hindistan'da koronavirüs kabusu! Annelerine kalp masajını kendileri yaptı

Son dakika haberine göre; Hindistan'da yaşanan koronavirüs krizi artık dünya çapında bir trajediye dönüştü. Ülkede can kaybı rekoru gelirken bir hastanede yaşanan dram yürekleri yaktı. Annelerini kendi başlarına kurtarmaya çalışan çaresiz evlatların çabası kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 05.05.2021 14:50 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 14:59
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Hindistan'da koronavirüs kabusu! Annelerine kalp masajını kendileri yaptı

Hindistan'da yaşanan kriz dünya gündeminin ilk sırasından düşmüyor. Ülkede günlük can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

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Hindistan'da koronavirüs kabusu! Annelerine kalp masajını kendileri yaptı

Yeni tip koronavirüs vaka sayısının 20 milyonu geçtiği Hindistan'da vaka sayısındaki tırmanış sürerken son 24 saatteki can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

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Hindistan'da koronavirüs kabusu! Annelerine kalp masajını kendileri yaptı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 382 bin 315 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyon 665 bin 248'e yükseldi.

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Hindistan'da koronavirüs kabusu! Annelerine kalp masajını kendileri yaptı

Son 24 saatte 3 bin 780 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 226 bin 118 çıktı. Bu, salgının başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı oldu. Ülkede halen 3 milyon 487 bin 229 hastanın tedavisi sürüyor.

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Hindistan'da koronavirüs kabusu! Annelerine kalp masajını kendileri yaptı

Hindistan, günlük olarak en fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor. Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.