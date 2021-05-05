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Hindistan'da koronavirüs kabusu! Annelerine kalp masajını kendileri yaptı
Son dakika haberine göre; Hindistan'da yaşanan koronavirüs krizi artık dünya çapında bir trajediye dönüştü. Ülkede can kaybı rekoru gelirken bir hastanede yaşanan dram yürekleri yaktı. Annelerini kendi başlarına kurtarmaya çalışan çaresiz evlatların çabası kameralara yansıdı.
Giriş Tarihi: 05.05.2021 14:50Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 14:59