Test sayısı yükseldi! Yeni vaka sayısı azaldı | 6 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu açıklandı |Video

6 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu tablosu Sağlık Bakanlığı tarafında duyuruldu. Açıklanan son dakika verilerine göre test sayısı yükselirke yeni vaka sayısı azaldı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 22 BİN 388

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 22 bin 388 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 401 semptomlu hasta belirlendi.

304 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 37 bin 298 kişi sağlığına kavuşurken, 304 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 4 buçuk milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bin 187 oldu.