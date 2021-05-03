03 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Johnson & Johnson’ın Kovid-19 aşısında “kan pıhtılaştırma" krizi! Danimarka'dan flaş karar

Johnson & Johnson’ın Kovid-19 aşısında “kan pıhtılaştırma" krizi! Danimarka'dan flaş karar

Danimarka Sağlık Otoritesi, tarafından ’a karşı geliştirilen aşının “kan pıhtılaşmasına” neden olduğu gerekçesi ile aşı programından çıkarıldığını duyurdu. Danimarka, Johnson & Johnson’ı aşı programından çıkaran ilk ülke oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
ABONE OL
Johnson & Johnson’ın Kovid-19 aşısında “kan pıhtılaştırma krizi! Danimarka'dan flaş karar

Danimarka, 'nın ardından bir aşıyı daha aşı programından çıkardı. Danimarka Sağlık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, Johnson & Johnson tarafından 'a karşı geliştirilen aşının "kan pıhtılaşmasına" neden olduğu gerekçesi ile aşı programından çıkarıldığı duyuruldu.

Otorite, aşının faydalarının risklerinden daha ağır basmadığı sonucuna vardığını ifade ederek, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) nadir fakat şiddetli kan pıhtısı vakaları ile Johnson & Johnson aşısı arasında olası bir bağlantı olduğuna dair yaptığı açıklamayı hatırlattı.

Otorite, "Danimarka'daki Covid-19 salgını şu anda kontrol altında olduğundan ve aşı uygulaması mevcut diğer aşılarla tatmin edici bir şekilde ilerlediğinden Danimarka Sağlık Otoritesi ulusal aşılama kampanyasını Johnson & Johnson aşısı olmadan sürdürmeye karar verdi" dedi.

Danimarka Sağlık Otoritesi Genel Direktörü Yardımcısı Helene Probst, J&J aşısı hakkında alınan kararın Danimarka'nın aşı takvimini dört hafta geriye atabileceğini aktardı. Aşı hakkındaki kararın Sağlık Bakanı Magnus Heunicke ile farklı partilerin milletvekilleri arasında parlamentoda yapılan toplantı sonrası alındığı ifade edildi.

Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı! Vaka düşüyor BAKANLIK KOVİD-19 TABLOSUNU AÇIKLADI! VAKA DÜŞÜYOR

Danimarka'da şu anda -BioNTech ve tarafından geliştirilen aşılar kullanılırken, resmi rakamlara göre 1,2 milyondan fazla kişiye Covid-19'a karşı en az bir doz aşı uygulandığı belirtildi.

Kan pıhtılaşması nedeni ile 14 Nisan'da AstraZeneca aşısını aşı programından çıkaran ilk ülke olan Danimarka, Johnson & Johnson aşısı hakkında aldığı karar ile yine bir ilke imza atmış oldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA