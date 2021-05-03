Johnson & Johnson’ın Kovid-19 aşısında “kan pıhtılaştırma" krizi! Danimarka'dan flaş karar

Danimarka, AstraZeneca'nın ardından bir aşıyı daha aşı programından çıkardı. Danimarka Sağlık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, Johnson & Johnson tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının "kan pıhtılaşmasına" neden olduğu gerekçesi ile aşı programından çıkarıldığı duyuruldu.