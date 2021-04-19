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Dünya genelinde vaka sayısı 142 milyona yaklaştı! İşte ülke ülke vaka durumu... Liste güncellendi

Dünya genelinde yeni tip (Kovid-19) sayısı 142 milyonu geçti. , 32 milyon 418 bin 908 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Peki, hangi ülkede ne kadar vaka var? İşte Kovid-19 vakalarında ülkeler sıralaması...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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Dünya genelinde vaka sayısı 142 milyona yaklaştı! İşte ülke ülke vaka durumu... Liste güncellendi

'in Hubey eyaletine bağlı kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen sayısı 142 milyona yükseldi. , 32 milyon 418 bin 908 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke olarak zirvede bulunuyor.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 311 artarak 567 bin 216'ya çıktı. Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 41 bin 632 artarak 31 milyon 670 bin 846'ya yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 311 artarak 567 bin 216'ya çıktı.

ABD'deki vaka sayılarında 3 milyon 718 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 850 binden fazla vakayla ve 2 milyon 168 binden fazla vakayla izledi. Ölü sayılarında ise California 61 bin 333 ile ilk sırada yer alırken, 'ta ölü sayısı 51 bin 579 ve Texas'ta 49 bin 595 olarak gerçekleşti.

DÜNYADA HANGİ ÜLKEDE KAÇ VAKA VAR?

ABD 32,418,908

HİNDİSTAN 15,295,118

BREZİLYA 13,943,071

FRANSA 5,296,222

RUSYA 4,710,690

İNGİLTERE 4,390,783

TÜRKİYE 4,323,596

İTALYA 3,878,994

İSPANYA 3,428,354

ALMANYA 3,161,813

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