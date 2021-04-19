Dünya genelinde vaka sayısı 142 milyona yaklaştı! İşte ülke ülke vaka durumu... Liste güncellendi
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 142 milyonu geçti. ABD, 32 milyon 418 bin 908 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Peki, hangi ülkede ne kadar vaka var? İşte Kovid-19 vakalarında ülkeler sıralaması...
ABD'DE SON DURUM
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 311 artarak 567 bin 216'ya çıktı. Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 41 bin 632 artarak 31 milyon 670 bin 846'ya yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 311 artarak 567 bin 216'ya çıktı.
ABD'deki vaka sayılarında California 3 milyon 718 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 850 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 168 binden fazla vakayla Florida izledi. Ölü sayılarında ise California 61 bin 333 ile ilk sırada yer alırken, New York'ta ölü sayısı 51 bin 579 ve Texas'ta 49 bin 595 olarak gerçekleşti.
DÜNYADA HANGİ ÜLKEDE KAÇ VAKA VAR?
ABD 32,418,908
HİNDİSTAN 15,295,118
BREZİLYA 13,943,071
FRANSA 5,296,222
RUSYA 4,710,690
İNGİLTERE 4,390,783
TÜRKİYE 4,323,596
İTALYA 3,878,994
İSPANYA 3,428,354
ALMANYA 3,161,813
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