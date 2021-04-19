DSÖ'den o yaş grubundaki kişilere flaş uyarı! Koronavirüs en çok bu grupta görülüyor!

"25-59 YAŞ ARASINDA COVİD-19 YAYILIYOR"

Çok daha bulaşıcı olan Covid-19'un yeni türleri nedeniyle dünya çapında 25-59 yaş arasında Covid-19 yayıldığını ifade eden Ghebreyesus, "Muhtemelen oldukça bulaşıcı türlerin ve genç yetişkinler arasında artan sosyal karışımın bir sonucu olarak 25 ila 59 yaş arasındaki insanlar arasındaki enfeksiyonlar ve hastaneye yatışlar endişe verici bir oranda artıyor" dedi.