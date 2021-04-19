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DSÖ'den o yaş grubundaki kişilere flaş uyarı! Koronavirüs en çok bu grupta görülüyor!

Genel Direktörü Ghebreyesus yaptığı son dakika açıklamasında "25 ila 59 yaş arasındaki insanlar arasındaki enfeksiyonlar ve hastaneye yatışlar endişe verici bir oranda artıyor" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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DSÖ'den o yaş grubundaki kişilere flaş uyarı! Koronavirüs en çok bu grupta görülüyor!

() Genel Direktörü Ghebreyesus, dünyanın önümüzdeki aylarda küresel salgınını kontrol altına alma imkanına sahip olduğunu belirterek, "25 ila 59 yaş arasındaki insanlar arasındaki enfeksiyonlar ve hastaneye yatışlar endişe verici bir oranda artıyor" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) günlük basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın önümüzdeki aylarda küresel Covid-19 salgınını kontrol altına alma imkanına sahip olduğunu belirterek, küresel kaynakların adil ve eşit bir şekilde paylaşılması çağrısında bulundu. Ghebreyesus, "Eğer elimizdeki araçları tutarlı ve eşit şekilde kullanırsak, bu salgını aylar içinde kontrol altına alabiliriz" dedi.

"25-59 YAŞ ARASINDA COVİD-19 YAYILIYOR"

Çok daha bulaşıcı olan Covid-19'un yeni türleri nedeniyle dünya çapında 25-59 yaş arasında Covid-19 yayıldığını ifade eden Ghebreyesus, "Muhtemelen oldukça bulaşıcı türlerin ve genç yetişkinler arasında artan sosyal karışımın bir sonucu olarak 25 ila 59 yaş arasındaki insanlar arasındaki enfeksiyonlar ve hastaneye yatışlar endişe verici bir oranda artıyor" dedi.

VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Küresel can kaybına değinen Ghebreyesus, "Geçen hafta, yeni Covid-19 vakaları art arda sekizinci haftada arttı ve 5,2 milyondan fazla vaka bildirildi. Şu anda DSÖ'ye 3 milyondan fazla ölüm bildirildi. 1 milyon ölüme ulaşmak 9 ay sürdü, 4 ayda 2 milyona, 3 ayda 3 milyona ulaştık" dedi.


"DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERDE 500'DEN FAZLA KİŞİDE SADECE 1 KİŞİYE AŞI YAPILIYOR"

Yaptığı bağış hakkında açıklama yapan Thunberg, "Yüksek gelirli ülkelerde yaklaşık 4 kişiden 1'ine Covid-19 aşısı yapılırken, düşük gelirli ülkelerde 500'den fazla kişide sadece 1 kişiye aşı yapılıyor. Vakfım, daha adil bir küresel Covid-19 aşı dağıtımını sağlamak için 'ı desteklemek için 100 bin euro bağışlayacak" dedi.

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