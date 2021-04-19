Koronavirüsü fırsat bildiler! Talepler çığ gibi büyüdü

"YAPAY DEĞİL, DOĞAL GÜZELLİK ARANIYOR"

Teknolojik değişimlerin tıpta birçok olumlu değişime öncülük ettiğini belirten Dr. Hüseyin Gerçek, "Bu değişimlere en hızlı ayak uyduran branşlardan birisi de kuşkusuz ki estetik ve plastik cerrahidir. Estetik cerrahi uygulamalarındaki artan çeşitlilikte de bu değişimlerin etkilerini görüyoruz. Özellikle akıllı telefonların ve sosyal medyanın yükselişi, 'estetik ameliyat' algısının kişilerin günlük hayatına dahil olmasında çok büyük katkılar sağladı. Ameliyat süreçlerinin öncesinde kişilerin aklında oluşan korku dolu soru bulutlarının perdesi, forum sitelerinde aralanmış, ameliyat teknikleri, ameliyat sonrası iyileşme süreçleri vloglarda ve bloglarda sıkça paylaşılarak kişilerin yorumuna sunuluyor" ifadelerini kullandı. Özellikle burun ameliyatlarında "yapay görünen ve gerçekten uzak çok güzel" beklentisinin yerini "doğal güzellik" anlayışına bıraktığını belirten Dr. Hüseyin Gerçek, "Yıllar önce sadece ünlüleri ilgilendiren, ulaşılamaz olan ameliyatlar ve işlemler, günümüzde daha ulaşılabilir hale geldi. Artık 'öncesi ve sonrası' algısı hayatlarımızın bir parçası oldu. Teknolojinin gelişmesi tüm bu gelişimler sayesinde burun estetiğine olan ilgiyi de artırdı" diye konuştu.