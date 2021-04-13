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ABD'de askıya alınan aşı Avrupa'ya da giremeyecek! Türkiye'de kullanılıyor mu?

ABD merkezli ilaç firması tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı kanda pıhtılaşmaya neden olduğu için ABD'de askıya alındı. Bu kararın ardından yapılan açıklamada aşının 'da da piyasaya sürülmesinin geciktirileceği açıklandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
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ABD'de askıya alınan aşı Avrupa'ya da giremeyecek! Türkiye'de kullanılıyor mu?

ABD merkezli ilaç firması (J&J), tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle ABD'de askıya alınmasından sonra, aşının 'da piyasaya sürülmesini geciktireceğini duyurdu.

Firmadan yapılan açıklamada, "Önceden önlem alarak Kovid-19 aşımızın Avrupa'da yaygınlaşmasını erteleme kararı aldık." ifadesi paylaşıldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bugün yaptığı çağrıda, aşılamadan 6 ila 13 gün sonra 6 kadında meydana gelen olağandışı pıhtılaşma nedeniyle Johnson and Johnson aşısının ülkede kullanımına ara verilmesini istemişti.

NE OLMUŞTU?

Açıklamada, federal yetkililerin aşının dağıtımı ve uygulamasını askıya alacağı ifade edilirken, CDC Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi'nin, raporları tartışmak için yarın toplanacağı kaydedilmişti.

Avrupalı düzenleyiciler 11 Mart'ta Johnson and Johnson'ın ürettiği Kovid-19 aşısının kullanımını onaylamış ve bu yıl için Avrupa Birliği (AB) 200 milyon, de 30 milyon doz siparişi vermişti.

Öte yandan, mart ayında , , , , Romanya, İtalya ve da Avrupa ülkelerinde yaygın olarak uygulanan Oxford- aşısının kullanımını, bazı hastalarda kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle geçici olarak durdurmuştu.

Aynı teknoloji ile üretilen Johnson & Johnson ve AstraZeneca aşıları, Kovid-19'un dış yüzeyini kaplayan başak geni vücuda taşımak için adenovirüs adı verilen soğuk bir virüs kullanıyor.

Kısmi kısıtlama döneminin detayları "KISMİ KISITLAMA" DÖNEMİNİN DETAYLARI

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