Ramazan'da tam kapatma gelecek mi? Yüz yüze eğitim devam edecek mi? İllerde son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

TAM KAPANMAYLA İLGİLİ BİR ÖNERİ OLACAK MI?



Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti; Ramazan'da dinlenerek tedbirlere uymayı söylemişti. Bilim Kurulumuz da bu yaklaşımda bulundu. Ben de yarın Kabine de bunları dile getirmiş olacağım. Sizlerin söylediği farklı olabilir ama toplumun psikolojik ekonomik yapısı da var. Bunların hepsi gözetilerek karar alınmış olur.

VAKALARIN ARTMA NEDENİ...



Sorumlu hepimiziz. Bilim Kurulu salgının başından bu yana anlata geldi. Bu dönemde yakın temasla virüsün daha hızlı yayıldığını biliyoruz. Hepimizin üzerine düşeni yaparak bu kazanımları kaybetmeme içerisinde olmalıyız.