Sağlık Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs hastalarında en sık görülen belirtiler nelerdir?
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada koronavirüs hastalarında sık görülen belirtilere yer verildi. Ülke genelinde artan vakalar nedeniyle vatandaşlar büyük korku yaşarken, hastanelerdeki yoğunluk da arttı. İşte koronavirüs taşıyan kişilerde en çok rastlanan belirtiler... Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda koronavirüse yakalanan kişilerde en çok görülen belirtilere yer verildi.
İŞTE O BELİRTİLER
Ateş
Öksürük
Baş ağrısı
Boğaz ağrısı
Kas ve eklem ağrısı
Tat ve koku kaybı
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