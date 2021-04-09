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Sağlık Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs hastalarında en sık görülen belirtiler nelerdir?

tarafından yapılan resmi açıklamada hastalarında sık görülen belirtilere yer verildi. Ülke genelinde artan vakalar nedeniyle vatandaşlar büyük korku yaşarken, hastanelerdeki yoğunluk da arttı. İşte koronavirüs taşıyan kişilerde en çok rastlanan belirtiler... Koronavirüs belirtileri nelerdir?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Sağlık Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs hastalarında en sık görülen belirtiler nelerdir?

tarafından yapılan paylaşımda koronavirüse yakalanan kişilerde en çok görülen belirtilere yer verildi.

İŞTE O BELİRTİLER

Ateş

Öksürük

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Kas ve eklem ağrısı

Tat ve koku kaybı

İshal

Solunum sıkıntısı

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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