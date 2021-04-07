Bahar alerjisi olanlar dikkat! Kovid-19 riski artıyor!

"3-4 SAATTE BİR MASKE DEĞİŞİKLİĞİ ŞART"

Prof. Dr. Öztürk, polene bağlı görülen alerjik nezle ve göz nezlesine karşı şu önerilerde bulundu:

"Bunlardan birincisi, polenin çok olduğu sabah saatlerinde ve rüzgarlı saatlerde dışarı çıkılmamalı. Mutlaka maske ile dış ortamda dolaşılmalı, bunun haricinde güneş gözlüğü takılmalı. Eğer bu önlemleri alırsak alerjik nezle ve göz nezlesi yakınmalarımız büyük oranda azalacak. Eğer alerjik nezleye ya da göz nezlesine bağlı elimizi, burnumuza ve gözümüze götürme ihtiyacımız varsa mümkünse elimizi yıkayarak ya da dezenfekte ederek burun ve göz temizliği yapmayı tavsiye ediyoruz. Bu kişilerin gün içinde sık sık maskelerini değiştirmelerinde fayda var. 3-4 saatte bir maske değişikliğinden hastalarımız fayda görecektir. Alerjik nezlede öncelikle alerjenlerden yani polenlerden korunmayı öneriyoruz. Bunlardan birincisi dış ortamda mutlaka maske takılması, ikincisi kişi eve geldiği zaman mutlaka elbiselerini çıkarıp duş almasıdır. Burunda ve gözde polenler biriktiğinden eve gelindiği ya da iş yerine gidildiği zaman su ile yüz ve burun temizliği kişiyi rahatlatacaktır. Sabah erken ve rüzgarlı saatlerde dış ortama çıkılmaması polenlerle teması azaltarak kişinin alerjik nezle olmasını büyük oranda engelleyecektir."