Sağlık Bakanlığı mutant virüslü vakalarla ilgili önemli bir düzenleme yaptı. Artık İngiltere kaynaklı mutasyonlu virüs tespit edilenlerin karantinası 10 günün ardından semptom göstermiyorsa test yapılmadan sona erdirilecek. Test zorunluluğu Güney Afrika ve Brezilya varyantında geçerli olacak.

Varyant Suşlar (mutasyonlu vakalarda) tekli odalarda diğer vakalardan uzak tutulması kuralı devam edecek.

POZİTİF ÇIKANLARA 48 SAAT ARALIKLAR TEST YAPILACAK

Güney Afrika (501Y.V2 veya B.1.351); ve Brezilya (P1) varyant suş ile enfekte olan vakaların izolasyonu en erken 10. güne kadar devam ettirilecek. Bu sürenin sonunda ise PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyonu bitirilecek.