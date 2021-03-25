Rhinoplasty School’dan hasta takip aplikasyonu

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Süreyya Şeneldir, 2012 yılından bu yana her yıl düzenlediği "Rhinoplasty School" (Burun Okulu) toplantılarıyla dünyanın dört bir yanından cerrahlara uygulamalı eğitimler veriyor. Yoğun katılımla gerçekleşen eğitimlerde burun estetiği alanındaki son teknoloji ve tekniklerin anlatıldığı seminerler düzenleniyor. Ayrıca eğitime katılan cerrahlar, canlı ameliyata girme ve kadavra üzerinde pratik yapma imkanı buluyor.

ESTETİK CERRAHLARININ İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Alanında uzman doktorları eğiten Op. Dr. Süreyya Şeneldir, meslektaşlarının işini kolaylaştırmak adına önemli bir adım daha attı. Dr. Şeneldir, Rhinoplasty School çatısı altında "Rhino Smart" adlı bir aplikasyonu hayata geçirdi. Android ve IOS cihazlar için geliştirilen bu uygulama, cerrahların hastalarına uyguladıkları tüm işlemleri kayıt altına almalarını sağlıyor.

AMELİYATIN TÜM DETAYLARI BU UYGULAMAYLA KAYIT ALTINDA

Op. Dr. Süreyya Şeneldir, "Rhino Smart"ı şöyle anlatıyor: "Burun ameliyatlarında işlem kaydı çok önemlidir. Uluslararası nitelikte hazırlanan Rhino Smart da tamamen profesyonel meslektaşlarımıza yönelik bir hasta takip ve kayıt programı. Çeşitli web marketlerden akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlara indirdikleri bu uygulama sayesinde hastalarının kayıt ve takiplerini kolaylıkla yapabiliyorlar. Ameliyata dair tüm detayları, Rhino Smart ile kayıt altına alabiliyorlar. Aplikasyon ayrıca hekimlere operasyondaki her türlü manevrayı cerrahiyle birebir benzer şekilde gösteriyor, bu açıdan da önemli bir uygulama."





