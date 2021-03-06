Son dakika: Yerli aşı gün sayıyor: 17 farklı çalışma yürütülüyor! Ekimde üretime başlanacak

BİR KAÇ AY SONRA TIPTA YERİMİZİ ALACAĞIZ

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nin aşı çalışmaları da olumlu sonuçlar vermeye başladı. Son durumla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Selahattin Çelebi "Deneyler sonucunda insan üzerindeki faz çalışmalarına geçilecek. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda herhangi bir aksaklık olmadan devam ediyor. Birkaç ay sonunda Atatürk Üniversitesine özel Kovid-19 aşısının tıpta yerini alacağı umudu çok güçlü şekilde oluştu" diye konuştu.

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