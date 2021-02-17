Yerli aşı ne zaman çıkacak | Uzmanlardan güzel haber geldi! Mutasyona karşı da etkili olacak

MUTASYONA KARŞI TEYAKKUZDAYIZ

"Bütün virüsler mutasyona uğrayabilir. Zaten bu doğal bir süreçtir. yerli aşımız inaktif bir aşı. İnaktif aşının en güvenli aşı olduğunu biliyoruz. Aşıda ölü virüs verildiği için virüsün tüm parçacıklarındaki antijene karşı antikor oluşuyor. Dolayısıyla küçük mutasyonlara karşı inaktif aşıların etkili olduğunu tüm bilim adamları zaten söylüyor.