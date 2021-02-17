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Yerli aşı ne zaman çıkacak | Uzmanlardan güzel haber geldi! Mutasyona karşı da etkili olacak
Yerli aşı üretimi son dakika | Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında aşılamayı sıkı tutuyor. Pandemiyi bitirmesi beklenen aşılama çalışmalarına hız veren Türkiye diğer yandan kendi aşısını üretmek için de yoğun mesai harcıyor. Yerli aşının mutasyona uğrayan virüse karşı da etkili olacağını söyleyen uzmanlar, yerli aşıda gelinen son durumu işte böyle açıkladı.