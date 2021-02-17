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Yerli aşı ne zaman çıkacak | Uzmanlardan güzel haber geldi! Mutasyona karşı da etkili olacak

Yerli aşı üretimi son dakika | Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında aşılamayı sıkı tutuyor. Pandemiyi bitirmesi beklenen aşılama çalışmalarına hız veren Türkiye diğer yandan kendi aşısını üretmek için de yoğun mesai harcıyor. Yerli aşının mutasyona uğrayan virüse karşı da etkili olacağını söyleyen uzmanlar, yerli aşıda gelinen son durumu işte böyle açıkladı.

Sabah
Giriş Tarihi: 17.02.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 10:52
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Yerli aşı ne zaman çıkacak | Uzmanlardan güzel haber geldi! Mutasyona karşı da etkili olacak
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 250 gönüllü üzerinde uygulanacak olan faz-2 çalışmaları hakkında kritik bilgiler paylaştı. Çalış "Bir ay süren faz-1 çalışmalarını 44 gönüllümüz üzerinde başarılı bir şekilde tamamlayarak aşımızın güvenlik testlerini yaptık. Şimdi faz-2 aşamasında etkinlik testlerini yapıyoruz. 250 gönüllü katılıyor. Faz-2 dozlamasını şuana kadar 15 gönüllümüze yaptık.
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Yerli aşı ne zaman çıkacak | Uzmanlardan güzel haber geldi! Mutasyona karşı da etkili olacak
Hiçbirinde yan etki gözlenmedi. Durumları iyi. Hastanede bile kalmıyorlar. Sadece faz-1'de olduğu gibi bir kaç gönüllümüzde enjeksiyon yerinde hafif kızarıklık oldu. Bu zaten olması gereken bir şey ve tüm aşılarda da görülebilir. O yüzden bu bir yan etki değil. Faz-2 çalışmamızı 2 ayda bitirmeyi hedefliyoruz. Faz-3 binden fazla kişi ve başka ülkelerde yapılacak.
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Yerli aşı ne zaman çıkacak | Uzmanlardan güzel haber geldi! Mutasyona karşı da etkili olacak
Bu çalışmayı ise Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB birlikte yapacak. Nisan aylarında faz-3'e geçilir. Faz-3 a devam ederken aşının hızlı kullanım veya acil kullanımına onayı verilire aşılamaya da devam edebilir. Zaten Çin aşısı da öyle oldu.
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Yerli aşı ne zaman çıkacak | Uzmanlardan güzel haber geldi! Mutasyona karşı da etkili olacak
İnşallah baharda aşımızla buluşmayı ümit ediyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve TÜSEB desteğiyle yürüttüğümüz çalışmalarda, yerli aşıyı bir protokolle Sağlık bakanlığı ve TÜSEB' devrettik. Aşımız Sağlık Bakanlığı'nın aşısıdır"
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Yerli aşı ne zaman çıkacak | Uzmanlardan güzel haber geldi! Mutasyona karşı da etkili olacak

MUTASYONA KARŞI TEYAKKUZDAYIZ

"Bütün virüsler mutasyona uğrayabilir. Zaten bu doğal bir süreçtir. yerli aşımız inaktif bir aşı. İnaktif aşının en güvenli aşı olduğunu biliyoruz. Aşıda ölü virüs verildiği için virüsün tüm parçacıklarındaki antijene karşı antikor oluşuyor. Dolayısıyla küçük mutasyonlara karşı inaktif aşıların etkili olduğunu tüm bilim adamları zaten söylüyor.