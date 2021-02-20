Yerli aşı çalışmalarında sona doğru! Sonuçlar umut verici
Yerli aşı çalışmalarında sona doğru yaklaşılıyor. Erciyes Üniversitesi'nde koronavirüsle mücadelede etkili olacak yerli aşı için çalışmalar devam ediyor. Faz-2 çalışmalarında ilk doz aşılarının gönüllülere uygulanması tamamlandı. Çalışmalarda bugüne kadar olumsuz bir bulguya rastlanmadı.
Yerli aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aşamalar başarıyla ilerliyor. Faz-2'de gönüllülere yönelik ilk doz uygulama tamamlandı.
Yerli aşı çalışmasının adresi Erciyes Üniversitesi inaktif aşı adayının Faz-2 uygulamasında 1'inci doz aşılama 10 Şubat'ta yapılmaya başlandı.
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Nisan ayı sonunda Faz-3 çalışmalarına geçilmesi planlanıyor.
Kaynak: TRT Haber