21 Şubat 2021, Pazar
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Yerli aşı çalışmalarında sona doğru! Sonuçlar umut verici

Yerli aşı çalışmalarında sona doğru yaklaşılıyor. 'nde koronavirüsle mücadelede etkili olacak yerli aşı için çalışmalar devam ediyor. Faz-2 çalışmalarında ilk doz aşılarının gönüllülere uygulanması tamamlandı. Çalışmalarda bugüne kadar olumsuz bir bulguya rastlanmadı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2021
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Yerli aşı çalışmalarında sona doğru! Sonuçlar umut verici

Yerli aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aşamalar başarıyla ilerliyor. Faz-2'de gönüllülere yönelik ilk doz uygulama tamamlandı.

Yerli aşı çalışmasının adresi inaktif aşı adayının Faz-2 uygulamasında 1'inci doz aşılama 10 Şubat'ta yapılmaya başlandı.

YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ

Gönüllülere yapılan aşıda olumsuz bir bulguya rastlanmadı, herhangi bir yan etki görülmedi.

Nisan ayı sonunda Faz-3 çalışmalarına geçilmesi planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber

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