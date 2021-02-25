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52 gönüllüye uygulandı! İşte yerli aşıdan gelen ilk sonuçlar

Yerli aşısı ERUCOV-VAC'ın Faz-2 etkinlik testleri devam ediyor. Aşının gönüllülere uygulandığı Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı , yerli aşının Faz-2 dozunun 13 günde 52 gönüllüye uygulandığını ve ciddi bir yan etki görülmediğini belirtti.

SAĞLIK Sabah
Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
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52 gönüllüye uygulandı! İşte yerli aşıdan gelen ilk sonuçlar

bünyesindeki Aşı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde (ERAGEM) geliştirilen ERUCOV-VAC aşısından sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Yerli aşının Faz 2 çalışmalarında ilk doz 13 günde 52 gönüllüye uygulandı.

Aşının gönüllülere uygulandığı İKUM Müdür Yardımcısı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Faz-2 dozunun 13 günde 52 gönüllüye uygulandığını söyledi.

Titizlikle yapılan aşılama çalışmalarında şuana kadar ciddi bir yan etki gözlenmediğini belirten Ahmet İnal; "Aşı çalışmalarında epidemiyolojik olarak yan etki riski 100 binde 11. Yani çok az.

En güvenli ilaç gruplarından biri aşılardır. Yerli aşı faz 2 de bir yandan gönüllü kayıtları devam ederken bir yandan gönüllü olan vatandaşlarımızın işlemleri yapılmakta. İşlemleri tamamlanan gönüllülerimize aşı yapılmak için randevu verilmektedir.

Bugün itibarıyla 52 gönüllümüzün faz 2 de ilk doz aşılanması tamamlandı. Şu ana kadar kontrolleri titizlikle yapılmakta. Aşıya bağlı ciddi bir yan etki görülmedi" dedi.

Yerli aşısının 44 gönüllü üzerinde uygulanan Faz-1 çalışmaları 14 Aralık'ta tamamlanmıştı. Aşının güvenlik testlerinin yapıldığı Faz-1 çalışmalarında gönüllülerde yan etki oluşmamıştı.

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