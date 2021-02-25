52 gönüllüye uygulandı! İşte yerli aşıdan gelen ilk sonuçlar

En güvenli ilaç gruplarından biri aşılardır. Yerli aşı faz 2 de bir yandan gönüllü kayıtları devam ederken bir yandan gönüllü olan vatandaşlarımızın işlemleri yapılmakta. İşlemleri tamamlanan gönüllülerimize aşı yapılmak için randevu verilmektedir.