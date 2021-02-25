52 gönüllüye uygulandı! İşte yerli aşıdan gelen ilk sonuçlar
Yerli koronavirüs aşısı ERUCOV-VAC'ın Faz-2 etkinlik testleri devam ediyor. Aşının gönüllülere uygulandığı Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Ahmet İnal, yerli aşının Faz-2 dozunun 13 günde 52 gönüllüye uygulandığını ve ciddi bir yan etki görülmediğini belirtti.
Kayseri Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Aşı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde (ERAGEM) geliştirilen ERUCOV-VAC aşısından sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Yerli aşının Faz 2 çalışmalarında ilk doz 13 günde 52 gönüllüye uygulandı.
Aşının gönüllülere uygulandığı İKUM Müdür Yardımcısı Ahmet İnal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Faz-2 dozunun 13 günde 52 gönüllüye uygulandığını söyledi.
Titizlikle yapılan aşılama çalışmalarında şuana kadar ciddi bir yan etki gözlenmediğini belirten Ahmet İnal; "Aşı çalışmalarında epidemiyolojik olarak yan etki riski 100 binde 11. Yani çok az.
En güvenli ilaç gruplarından biri aşılardır. Yerli aşı faz 2 de bir yandan gönüllü kayıtları devam ederken bir yandan gönüllü olan vatandaşlarımızın işlemleri yapılmakta. İşlemleri tamamlanan gönüllülerimize aşı yapılmak için randevu verilmektedir.
Bugün itibarıyla 52 gönüllümüzün faz 2 de ilk doz aşılanması tamamlandı. Şu ana kadar kontrolleri titizlikle yapılmakta. Aşıya bağlı ciddi bir yan etki görülmedi" dedi.
Yerli koronavirüs aşısının 44 gönüllü üzerinde uygulanan Faz-1 çalışmaları 14 Aralık'ta tamamlanmıştı. Aşının güvenlik testlerinin yapıldığı Faz-1 çalışmalarında gönüllülerde yan etki oluşmamıştı.