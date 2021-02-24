Karnından 10 kilogramlık kitle çıkarıldı: Dünyaya yeniden geldim

Yumurtalık kanserlerinin jinekolojik tümörler arasında, kadınlarda en fazla ölüme yol açan kanserlerin başında geldiğine dikkati çeken Boyraz, bu tümörlerde erken tanının zor olmasının bu riski daha da artırdığını vurguladı.

Gökhan Boyraz, yumurtalık kanserlerinde aile geçmişinin önemli olduğunu belirterek, az doğum yapmanın, sigara içmenin ve diğer risk faktörlerinin bu kanser türünün nedenleri arasında olduğunu dile getirdi.

"Yumurtalık tümörlerini sessiz katil ve sinsi hastalık" olarak tanımladıklarını ifade eden Boyraz, "Bunlar erken belirti veren tümörler değil. En sık belirti karın şişliği, erken doyma, hazımsızlık, nefes darlığı, adet düzensizliği, vajinal akıntılar, büyük boyutlara ulaştıklarında idrar torbasına baskı yaparak çok sık idrara gitme ve idrar kaçırma, kalın bağırsağa bası yaptığında kabızlık, mide bölgesine çıktığında mide ile ilgili şikayetleri görürüz." diye konuştu.

Boyraz, hastalığın belirti verdiğinde ise genellikle belli bir aşamanın geçildiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastamızda, sol yumurtasından köken alan çok devasa bir kitle gördük. Bu kitle karaciğer ve mide bölgesine kadar çıkmış ve bu organlara bası yaparak bu organların fonksiyonunu bozacak düzeye gelmişti. Hatta hastanın nefes almasını zorlaştıracak kadar büyük bir kitle tespit ettik. Bu tip ameliyatların ülkemizde de artık bir yan dal olan jinekolojik kanser cerrahisi branşı tarafından yapılması gerekiyor. Çünkü yapılan çalışmalarda yapılan ilk ameliyat yumurtalık kanserinde hastaların hayat süresini belirliyor. Eğer bu hastalarda geride tümör bırakılarsa maalesef bu hastaları yumurtalık kanserinden kaybediyoruz."