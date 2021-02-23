Türkiye'den dünyaya aşı dersi!

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA ÖRNEK REHBER

Pandemi ile mücadelede uyguladığı başarılı stratejiler nedeniyle dünyadan da takdir toplayan Türkiye'nin uygulayacağı yeni model ve bunun için hazırladığı rehberin dünyaya örnek olması bekleniyor. Türkiye, kriterleri sağlayan illerde kısıtlamaların kademeli kaldırılması modeli ile hazirana kadar gitmeyi, o tarihten sonra yeni bir sisteme geçmeyi hedefliyor.

Avrupa başta olmak üzere dünyada özellikle yeni mutant virüsler nedeniyle adeta patlayan Kovid-19 vakalarında son iki haftadır düşüşler yaşanıyor. Yeni dalgayı Avrupa kadar sert yaşamayan Türkiye için inen vakalar olumlu bir gelişme olarak kabul ediliyor. Bahar aylarının da gelmesi ile birlikte Türkiye'nin daha da rahatlaması bekleniyor. Aşılama hızla devam ederken uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar için de tarih belli oldu.

Bu grubun ikinci doz aşılarını yaptırmasından sonra sokağa çıkış kısıtlamalarının kaldırılması planlanıyor. Ancak belli yerlere HES kodu ile giriş gibi uygulamalar ise devam edecek.

AĞUSTOSA KADAR NÜFUSUN YÜZDE 70'İ AŞILANACAK

Türkiye'de 1 Mart'la birlikte kademeli normalleşme dönemine geçileceği açıklanırken aşı sevkiyatları da son hız devam edecek. Nisan sonunda Türkiye'ye 105 milyon doz aşı daha gelecek. Ağustosa kadar 60 milyon vatandaş aşılanmış olacak.

Nüfusun yüzde 70'inden fazlası aşılanmış olduğundan Türkiye, ağustosta kitle bağışıklığına ulaşacak. Eylülde ise daha önce aşılanan vatandaşlar yerli aşıyla birer doz daha aşılanacak.