Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? İşte en çok koronavirüs aşısı yaptıran ülkeler

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Bazı ülkeler salgınla mücadelenin en önemli aşaması olarak gösterilen aşı sürecine girdi. Vatandaşlar "Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Dünyada aşı yapılan kişi sayısı kaç?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte en çok koronavirüs aşısı yaptıran ülkeler.

Giriş Tarihi: 24.02.2021 16:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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