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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? İşte en çok koronavirüs aşısı yaptıran ülkeler Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? İşte en çok koronavirüs aşısı yaptıran ülkeler Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Bazı ülkeler salgınla mücadelenin en önemli aşaması olarak gösterilen aşı sürecine girdi. Vatandaşlar "Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Dünyada aşı yapılan kişi sayısı kaç?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte en çok koronavirüs aşısı yaptıran ülkeler. Giriş Tarihi: 24.02.2021 16:02
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs ile başa çıkmak için dünya adeta alarm halinde. Koronavirüs aşısı ise bu savaşın en büyük silahı olarak görülüyor. Öte yandan son alınan verilere göre nüfusuna göre Türkiye, başarılı aşılama oranıyla ilk 5 ülke arasında yer aldı. Aynı listede ölü sayısı yarım milyona yaklaşan ülkelerin sırası ise şaşkınlık yarattı. İşte en çok koronavirüs aşısı yaptıran ülkeler
GALERİ DEVAM EDİYOR
ABD: 50 MİLYON 103 BİN 604 KİŞİ
ÇİN: 40 MİLYON 500 BİN KİŞİ
İNGİLTERE: 18 MİLYON 348 BİN 165 KİŞİ
HİNDİSTAN: 11 MİLYON 424 BİN 94 KİŞİ