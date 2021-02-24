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Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? İşte en çok koronavirüs aşısı yaptıran ülkeler

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Bazı ülkeler salgınla mücadelenin en önemli aşaması olarak gösterilen aşı sürecine girdi. Vatandaşlar "Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Dünyada aşı yapılan kişi sayısı kaç?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte en çok koronavirüs aşısı yaptıran ülkeler.

Giriş Tarihi: 24.02.2021 16:02
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Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? İşte en çok koronavirüs aşısı yaptıran ülkeler

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs ile başa çıkmak için dünya adeta alarm halinde. Koronavirüs aşısı ise bu savaşın en büyük silahı olarak görülüyor. Öte yandan son alınan verilere göre nüfusuna göre Türkiye, başarılı aşılama oranıyla ilk 5 ülke arasında yer aldı. Aynı listede ölü sayısı yarım milyona yaklaşan ülkelerin sırası ise şaşkınlık yarattı. İşte en çok koronavirüs aşısı yaptıran ülkeler

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Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? İşte en çok koronavirüs aşısı yaptıran ülkeler

ABD: 50 MİLYON 103 BİN 604 KİŞİ

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Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? İşte en çok koronavirüs aşısı yaptıran ülkeler

ÇİN: 40 MİLYON 500 BİN KİŞİ

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Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? İşte en çok koronavirüs aşısı yaptıran ülkeler

İNGİLTERE: 18 MİLYON 348 BİN 165 KİŞİ

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Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? İşte en çok koronavirüs aşısı yaptıran ülkeler

HİNDİSTAN: 11 MİLYON 424 BİN 94 KİŞİ