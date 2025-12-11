T.C. İZMİR 48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

09.12.2025

İ L A N

ESAS NO : 2025/367

KARAR NO : 2025/696

SANIK: DENİZ AKÇAY, Yalçın ve Selma oğlu, 16/01/1981 İZMİR doğumlu, Reis Mah. 9113 Sk. No: 34/1 Karabağlar / İZMİR adresinde oturur.

TC Kimlik No: 36446160190

SUÇ : Mala Zarar Verme

SUÇ TARİHİ : 27/03/2024

TEBLİĞ OLUNACAK EVRAK İÇERİĞİ : Düşme kararı

MEVZUU : Hüküm Metni

Mahkememizin 16.09.2025 tarih, 2025/367 Esas, 2025/696 Karar sayılı ilamı ile, sanığın mala zarar verme suçunu işlediğinden bahisle TCK'nın 151/1, 53ve 58 maddelerinden cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasında yapılan yargılama neticesinde sanığın üzerine atılı suçla ilgili olarak uzlaşma nedeniyle düşme kararı verildiği

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı gibi kolluk ve diğer kurumlarca yapılan araştırmada da yeni adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat kanunun 29 ve 30. maddeleri gereğince mahkememiz gıyabi hükmünün gazetede, internet haber sitesinde ve elektronik ortamda ilanı yoluyla tebliği,

Aynı kanunun 31.maddesi uyarınca ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, kararın tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemelerine verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunarak tutanak tutulmasını sağlamak ve hakime onaylatmak sureti ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02356969

#ilan.gov.tr