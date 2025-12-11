T.C. İSTANBUL ANADOLU 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/48 Esas

KARAR NO : 2025/772

Kamu Malına Zarar Verme suçundan Sanık Zakarıae Ballach hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/11/2025 tarihli ilamı ile TCK'nun 152/1-a maddesi uyarınca 1 yıl hapis cezasının TCK'nun 51/1 maddesi uyarınca ertelenen hapis cezasına ilişkin ilam tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.12.2025

Basın No: ILN02357471

#ilan.gov.tr