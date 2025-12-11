11 Aralık 2025, Perşembe
T.C. İSTANBUL ANADOLU 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Giriş: 11.12.2025 00:00 Güncelleme: 11.12.2025 00:06
T.C. İSTANBUL ANADOLU 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2025/48 Esas
KARAR NO : 2025/772
Kamu Malına Zarar Verme suçundan Sanık Zakarıae Ballach hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/11/2025 tarihli ilamı ile TCK'nun 152/1-a maddesi uyarınca 1 yıl hapis cezasının TCK'nun 51/1 maddesi uyarınca ertelenen hapis cezasına ilişkin ilam tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.12.2025
