T.C. İSTANBUL ANADOLU 35. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2024/543 Esas 04.12.2025

Konu : GAİPLİK İLANI

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenilen Mehmet ŞAHİN'in hayatta olduğuna dair bir emare elde edilemediğinden, davacı Turgay ENGİN tarafından gaiplik kararı verilmesi talep edilmiş olup, TMK'nın 33. maddesi gereğince gaipliği istenilen Mehmet ŞAHİN'i tanıyan ve adresini bilen kimseler var ise, mahkememizin 2024/543 E. sayılı dosyasına bildirilmesi ve hayatta ise duruşma günü olan 19/01/2026 günü, saat 11:25'te mahkememizde hazır bulunması için ilanen tebligat yapıldığının bildirildiği ilan olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 33913783210

ADI SOYADI : MEHMET ŞAHİN

BABA ADI : ETHEM

ANA ADI : HATİCE

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1917

DOĞUM YERİ : İSTANBUL/ÇEKMEKÖY

2.İLANDIR

Basın No: ILN02356506

