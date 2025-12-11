T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/19 Tereke

Terekenin İflas Hükümlerine Göre

Tasfiyesine Dair İlandır .

01/01/1941 Milas doğumlu 18/01/2023 tarihinde vefat eden müteveffa AHMET ÜNVER BODUROĞLU'nun terekesinin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın terekesinin yukarıda yazılı mahkeme dosyası ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup,

Terekenin iflas hükümlerine göre murisin ölüm tarihi olan 18/01/2023 tarihi itibariyle tasfiyesinin açıldığı, terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin İİK'nın 166.maddesine göre yapıldığı dosyada terekenin basit usulde tasfiyesine karar verildiği, tasfiye memuru olarak Av. OĞUZHAN ŞAKAR 'ın atandığı, ilan tarihinden itibaren alacaklıların 1 ay içinde alacak kaydı yaptırmaları için alacak kayıt dilekçesi ile bu dilekçeye alacaklarını ispatlayan evraklarla birlikte Mahkememize müracaat etmesi, müracaatta iflas başvurma harcı ile gerekli tebliğ giderlerini ödenmesi gerektiği ilan olunur.

Basın No: ILN02356552

#ilan.gov.tr