T.C. ÇORUM KADASTRO MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Sayı : 2016/1303 Esas

Davacı Çorum Maliye Hazinesi ile davalılar Rıza Sonar, Zeynep Özsoy ve İbrahim Çeliktaş arasında görülmekte olan Mahkememizin 2016/1303 E. Sayılı kadastro tespitine itiraz davasında, 30/09/2025 tarih ve 2016/1303 E, 2025/72 K sayılı kararla "Davanın KABULÜNE, Dava konusu, Çorum İli, Merkez İlçesi, Palabıyık Köyü, 217 Ada, 31 ve 32 Parsel sayılı taşınmazın KADASTRO UYGULAMA TUTANAĞI TESPİTİNİN İPTALİNE, Jeodezi Bilirkişisi Fazlı Engin TOMBUŞ, Harita Bilirkişisi Salih ŞEKERCİ ve Fen Bilirkişisi Raif KARAKAŞ'ın hazırladığı, 09/05/2025 havale tarihli müşterek ek raporda yer alan krokide (A) harfi ile gösterilen 1589,37 m2'lik alanın 217 ada 31 parselden AYRILARAK 217 Ada 32 Parsel sayılı taşınmaza EKLENMESİNE, Dava konusu, Çorum İli, Merkez İlçesi, Palabıyık Köyü, 217 Ada, 32 Parsel sayılı taşınmazın hüküm fıkrasının 3 nolu maddesinde belirtilen şekilde hudutları DÜZELTİLEREK diğer tespitler baki kalmak üzere 7.396,85 m2 yüzölçümü ile TESPİT MALİKLERİ ADINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, Dava konusu, Çorum İli, Merkez İlçesi, Palabıyık Köyü, 217 Ada, 31 Parsel sayılı taşınmazın hüküm fıkrasının 3 nolu maddesinde belirtilen şekilde hudutları DÜZELTİLEREK diğer tespitler baki kalmak üzere 5.014,90 m2 yüzölçümü ile TESPİT MALİKLERİ ADINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, Kadastro bilirkişisinin hazırladığı, hüküm fıkrasının 3 nolu maddesinde bahsi geçen raporun KARARIN EKİ SAYILMASINA, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde, Samsun Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen mahkememiz kararı Veli ve Şehriban oğlu, 1972 d.lu İbrahim Çeliktaş'ın bilinen ve tespit edilen adreslerine çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade edilmesi ve yapılan araştırmalara rağmen yeni adresinin bulunmaması nedeniyle kendisine ilanen tebliğ olunur.

