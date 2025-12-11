T.C. ANTALYA 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Kepez İlçe, Sinan Mah, 28569 Ada, 40 Parsel olarak kayıtlı, Arsa vasıflı, 5.610,81 m² yüzölçümlü taşınmaz satılacaktır.

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam max 15 katlı 0.80 emsalli ticaret alanı olarak planlı olup taşınmaz hava mania plan kriterleri kapsamındadır.

Kıymeti : 125.081.390,53 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: Antalya Kadastro Müdürlüğünün 04/06/2024 tarih E.12883146 sayılı yazısı ile Parsel Serik Ovası Koruma Alanları içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşim alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin almadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. )

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 14:20

08/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.