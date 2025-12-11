T.C. ADANA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/402 Esas

İLAN

Davacı , SABRİ ARIK ileDavalılar , Mustafa kızı AYŞE, Mustafa kızı FATMA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Davaya konu Adana ili Çukurova ilçesi Bozcalar mahallesi 16662 Ada 25 Parsel sayılı sayılı taşınmaz kapsamında "Zirai alan" kadastro çalışmaları sırasında tespit dışı kalmış taşınmazın davacı adına tescili için mahkememize 2025/402 Esas sayılı tescil davacı açılmış olup, dava konusu yer ile ilgili hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize başvurmaları aksi halde yargılama yapılarak toplanan delillere göre karar verileceği hususu ilan olunur.02.12.2025