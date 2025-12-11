GEMLİK 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/423 Esas

KARAR NO : 2025/1038 Karar

Davacı SAİM AHMET MISIRLIOĞLU ile davalı RAMONA MISIRLIOĞLU arasında görülen Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davanın kabulü ile, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Küçük Piyale Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı, Cezmi ve Gülsen oğlu, 31/07/1970 İstanbul doğumlu, 212*****842 TC kimlik numaralı SAİM AHMET MISIRLIOĞLU ile aynı yer ve nüfusuna kayıtlı, Gheorghe ve Stefania kızı, 20/09/1971 Conanesti doğumlu, 211*****374 TC kimlik numaralı RAMONA MISIRLIOĞLU'nun TMK.nun 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, ...., kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde Bursa BAM nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup.

İş bu karar yapılan her türlü aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı 211*****374 TC kimlik numaralı RAMONA MISIRLIOĞLU'na tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.27/11/2025

